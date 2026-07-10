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Cronaca

Meteo, weekend tra caldo africano e rischio temporali: attenzione anche a Cremona

Tra venerdì e sabato non si escludono temporali localmente forti con raffiche di vento e grandine anche sul territorio cremonese.

Punte fino a 35 gradi in città
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Fine settimana all’insegna del caldo intenso, ma con il rischio di una temporanea instabilità che potrebbe interessare anche il territorio cremonese. Tra venerdì 10 e domenica 12 luglio le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie stagionali, con massime che potranno raggiungere e superare i 35 gradi. L’alta pressione continuerà infatti a dominare gran parte del Nord Italia, favorendo giornate prevalentemente soleggiate e afose. Tuttavia, il forte riscaldamento dell’atmosfera potrebbe favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani e serali sulle Alpi e sulle Prealpi, con la possibilità che alcuni fenomeni si estendano localmente anche alla Pianura Padana.

Per la provincia di Cremona il rischio di precipitazioni appare limitato, ma non del tutto escluso tra venerdì sera e sabato, quando eventuali celle temporalesche potrebbero risultare anche intense, accompagnate da raffiche di vento e locali grandinate. Si tratterebbe comunque di fenomeni isolati e di breve durata, alternati a lunghe fasi di tempo stabile.

La giornata di domenica dovrebbe invece essere caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, con caldo persistente e afa soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle elevate temperature, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenendosi idratati e seguendo gli aggiornamenti delle previsioni meteo, poiché l’evoluzione dei temporali estivi può subire variazioni anche nelle ore immediatamente precedenti.

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