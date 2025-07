890 mila nuove pensioni in Italia nel 2024

ROMA (ITALPRESS) – Hanno sfiorato quota 890 mila le nuove pensioni erogate nel 2024. Secondo i dati dell’Inps, sono state 889.642, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.223 euro. Quelle con decorrenza nel primo semestre del 2025 sono state oltre 397 mila, per un importo medio di 1.215 euro. Questi valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, agli assegni sociali, alle pensioni anticipate, a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate. In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2024 sono state: 271 mila di vecchiaia, 224 mila anticipate, 60 mila di invalidità e 236 mila ai superstiti. Analizzando le singole gestioni, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha erogato 355.508 nuove pensioni nel 2024 e 163.374 nel primo semestre del 2025; seguono in ordine di numerosità la gestione dipendenti pubblici, e quelle degli Artigiani e dei Commercianti. I nuovi assegni sociali sono stati oltre 97 mila nel 2024 e oltre 50 mila nel primo semestre del 2025.

