Negli ultimi giorni in Consiglio regionale i consiglieri Matteo Piloni e Riccardo Vitari hanno avanzato, rispettivamente, un emendamento e un ordine del giorno per rafforzare l’impegno al finanziamento della terza Casa di Comunità, prevista presso la Fondazione Brunenghi a Castelleone.

L’iniziativa mira a consolidare quanto già dichiarato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che aveva espresso la volontà di sostenere l’intervento non appena saranno esauriti i finanziamenti attualmente legati al PNRR.

“Si tratta di un passaggio importante – sottolinea Piloni – l’assessore aveva già manifestato l’intenzione di finanziare l’opera rispondendo ad una mia interrogazione lo scorso maggio, ma senza fare tempi certi. Un’ulteriore conferma e sostegno da parte del Consiglio è quindi fondamentale. La terza Casa di Comunità rappresenta un presidio essenziale per il territorio di Castelleone e per tutto il cremasco, e che ci aspettiamo venga concretizzato quanto prima. Le risorse ci sono”.

“L’approvazione dell’Ordine del Giorno per la Casa di Comunità di Castelleone – aggiunge il consigliere regionale Vitari – è fondamentale per dare risposte concrete al territorio. Parliamo di un presidio sanitario strategico che migliorerà l’accesso ai servizi di prossimità e garantirà maggiore continuità assistenziale ai cittadini”.

I due consiglieri regionali, durante il confronto in aula, hanno sottolineato l’importanza nell’aver individuato la Casa di Comunità all’interno di una realtà già attiva sul territorio, come la Fondazione Brunenghi, attraverso un percorso portato avanti dall’Asst di Crema e dall’amministrazione comunale di Castelleone, ricordando inoltre come questa struttura sia attesa e fortemente sostenuta dall’area omogenea cremasca.

È un modello virtuoso di integrazione tra strutture sociosanitarie esistenti e nuovi servizi territoriali, che può e deve diventare una progettualità da estendere su tutto il territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia della medicina territoriale.

© Riproduzione riservata