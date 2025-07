Cinque tappe, 630 chilometri e una missione spirituale su due ruote. Verrà presentato stasera venerdì 25 luglio alle ore 20:30 presso la sala “Circulì” di Milzano il pellegrinaggio ciclistico “In bici da San Francesco“, un’impresa sportiva e spirituale. Il percorso, lungo 630 chilometri, porterà i partecipanti da Milzano fino ad Assisi, passando per Loreto, in cinque tappe attraverso luoghi sacri e simbolici.

L’iniziativa, rivolta a ciclisti allenati (massimo 5-6 partecipanti, esclusivamente con bici da corsa), prenderà il via ufficiale domenica 11 agosto da Piazza Roma (Milzano), con la benedizione di Don Giancarlo a ciclisti, partecipanti e auto ammiraglie d’assistenza. L’arrivo ad Assisi è previsto per venerdì 16 agosto.

La serata di presentazione, realizzata con il sostegno di Manerbio Week, del Comune di Milzano e di Davide Gonzini Hairstylist, vedrà la partecipazione del sindaco della città, di Don Giancarlo e dell’eurodeputata Maria Teresa Vivaldini. Al termine dell’evento sarà offerto un buffet a tutti i presenti.

Un’occasione per scoprire il progetto, unirsi all’impresa o semplicemente sostenere un’iniziativa che unisce sport, fede e famiglia: chiunque può partecipare, anche con mezzi diversi.

