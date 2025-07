Lombardia, Fontana “Bilancio solido e trasparente, libro concretezza”

MILANO (ITALPRESS) – L’approvazione del bilancio di Regione Lombardia “è stata un po’ lunga, però la cosa concreta è che stato approvato un bilancio solido, trasparente e che ribadisce le valutazioni che sono state fatte settimana scorsa: un’istituzione che ha credibilità, cerca di investire risorse dove ci sono più necessità, e non mette le mani nelle tasche dei propri cittadini perché anche quest’anno non abbiamo aumentato di un euro la tassazione. È un bilancio che non è un libro dei sogni, ma della concretezza”. A dirlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dei lavori del consiglio regionale.

