Medio Oriente, Fontana “Reazione Israele del tutto sproporzionata”

ROMA(ITALPRESS) – “Mi auguro che gli ostaggi vengano liberati al più presto, quella del 7 ottobre fu una azione orribile ma la reazione è stata del tutto sproporzionata. Purtroppo so che i negoziati non stanno andando bene, però la situazione, soprattutto per i civili, è drammatica”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.

Fonte video: Camera dei Deputati