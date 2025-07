A seguito del partecipato presidio del 5 luglio scorso e in continuità con l’appello iniziale che ha già raccolto l’adesione di numerose realtà associative e sindacali del territorio, si terrà martedì 29 luglio alle ore 21, presso l’Atrio del Teatro Leone in via Garibaldi a Castelleone, un incontro pubblico per la costituzione di un movimento per la pace e contro le politiche del riarmo.

L’iniziativa è promossa da un ampio fronte di realtà locali che include: Circolo Prc “Collettivo Lucia Piloni” Castelleone, Anpi Sezione “Serafino Corada”, Pro Loco Castelleone, Associazione Quetzal, Associazione Famiglie in Cammino, Gastelleone – Gruppo di Acquisto Solidale, Collettivo Femminile di Castelleone, Coordinamento Coro “Le Stonote”, Associazione Italia-Cuba – Circolo Crema “Brigata H. Reeve”, Sindacato Usb, Sindacato Cgil e Castelleone Futura.

L’incontro si pone l’obiettivo di diventare un primo passo concreto verso la costruzione di un soggetto collettivo e partecipato, capace di promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della convivenza, contrastando attivamente la deriva bellicista e le politiche di riarmo.

Gli interessati invitano tutte le associazioni, i gruppi, i cittadini e le cittadine interessate a prendere parte all’incontro e a contribuire alla nascita di questo movimento, affinché possa crescere, consolidarsi e incidere positivamente nel tessuto civile della nostra comunità.

