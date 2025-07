Tumori pediatrici, come preservare la fertilità

ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di ricercatori dell’Università di Trieste e dell’IRCCS Burlo Garofolo ha sviluppato una strategia innovativa per preservare la fertilità delle pazienti pediatriche con tumore, applicando tecniche integrate di bioingegneria e terapia cellulare all’autotrapianto di tessuto ovarico crioconservato. Il lavoro è frutto della collaborazione con due enti di ricerca: l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology e il centro internazionale Elettra Sincrotrone Trieste.

