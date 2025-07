Con 7.877 visitatori nel solo centro storico tra le 19 e le 24, l’ultimo appuntamento con i Giovedì d’Estate ha confermato l’attrattività dell’iniziativa. La manifestazione, organizzata da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e del Distretto Urbano del Commercio, ha animato per cinque settimane il cuore della città, offrendo ogni volta un programma ricco e diversificato.

Il picco massimo di affluenza si è registrato alle ore 21, con oltre 3.150 presenze simultanee, e la permanenza media in città si è attestata tra 1 e 2 ore per la metà dei partecipanti. Il pubblico ha risposto con entusiasmo agli eventi in programma: dalle esibizioni di auto storiche e Ferrari, molto apprezzate dai giovani e dagli appassionati, agli spettacoli per bambini organizzati in collaborazione con Padania Acque e i Vigili del Fuoco.

Nel confronto con le altre serate, i dati raccolti dall’osservatorio Urban Data confermano un andamento molto positivo. Le cinque serate estive hanno totalizzato 36.428 presenze, con un picco registrato il 10 luglio (8.353 visitatori, +13% rispetto alla media). Anche il 3 luglio aveva mostrato una crescita significativa (+62%), mentre il 24 luglio, pur registrando un lieve calo (-5%), ha mantenuto un livello elevato di partecipazione, con il 22% del totale. Il target si è confermato trasversale, con presenze da tutta la provincia (18%), dalle province limitrofe come Brescia, Milano, Lodi, Piacenza e Parma (11%).

Marco Stanga, vicepresidente vicario di Confcommercio Provincia di Cremona, evidenzia il valore economico dell’iniziativa: “Nonostante il periodo difficile e le ferie estive, i Giovedì d’Estate si confermano tra gli eventi più partecipati dell’estate cremonese. Abbiamo portato in città oltre 36.000 persone: sono 36.000 opportunità concrete per il commercio, e in particolare per i pubblici esercizi. I numeri parlano da soli.

In un momento in cui il caldo penalizza le attività diurne, la possibilità di lavorare la sera rappresenta un’occasione preziosa per molti operatori. Va riconosciuto il grande impegno delle Botteghe e di chi ha lavorato duramente per il successo di questa manifestazione”.

Chicca Galli, vicepresidente de Le Botteghe del Centro e coordinatrice dell’iniziativa, esprime la propria soddisfazione: “Questa edizione è volata. Siamo riusciti a coinvolgere un pubblico variegato, tanti giovani e famiglie. Ieri la città era già viva dal pomeriggio, grazie anche all’attesa per le Ferrari. I bambini si sono divertiti con i burattini e la teleferica dei Vigili del Fuoco.

Da segnalare anche l’interessante iniziativa “Non berti la sicurezza”, sempre dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla sensibilizzazione dei giovani sugli effetti dell’alcol. È stata un’edizione ricca di collaborazioni e partecipazione. Un ringraziamento speciale va a Palmiro Donelli, senza la cui preziosa collaborazione non sarebbe possibile organizzare una manifestazione così articolata e coinvolgente. Ci prendiamo un attimo di pausa per tornare a settembre con lo Sbaracco, in programma il 6 e 7 settembre”.

Eugenio Marchesi, presidente de Le Botteghe del Centro, conclude con entusiasmo: “Grande successo rinnovato per i Giovedì d’Estate 2025: le presenze sono andate oltre ogni aspettativa. Abbiamo dato molte opportunità ai commercianti del centro e ci auguriamo che il commercio abbia saputo coglierle al meglio.

Noi facciamo la nostra parte per rendere la città più vivace, e lo facciamo con impegno e passione. Grande soddisfazione per Largo Boccaccino – o come ormai affettuosamente lo chiamiamo, ‘Bocconcino’ – dove ogni tavolo era occupato. È stata una festa diffusa e trasversale, con opportunità anche per le attività commerciali che non hanno sede in centro, tutti ne sono usciti vincenti”.

Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “Grazie ai dati dell’Urban Data possiamo leggere non solo i numeri, ma anche le abitudini dei visitatori. Abbiamo verificato che la maggior parte si ferma per più di un’ora, con un picco alle 21: un segnale importante per lo shopping serale e la vivacità commerciale.

Il dato più significativo è che i visitatori tendono a permanere nel centro per tutta la durata dell’evento, segno che la proposta è attrattiva e ben strutturata. Questo strumento si è rivelato prezioso non solo per l’analisi degli afflussi, ma soprattutto per la programmazione strategica: ci permette di capire quando e come le persone vivono la città, offrendo spunti concreti per migliorare ulteriormente l’offerta e le politiche di contrasto alla desertificazione commerciale.

L’obiettivo di Confcommercio è costruire strumenti concreti e affidabili per accompagnare le imprese e le amministrazioni nella lettura del territorio. Con dati alla mano, possiamo affrontare insieme anche le nuove sfide dell’autunno e dell’inverno, contribuendo a rendere Cremona una città più viva, attrattiva e competitiva”.

