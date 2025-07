I motori in piazza Stradivari, lo spazio gioco in piazza Roma, ma anche musica e shopping: così si è chiuso il capitolo 2025 dei “Giovedì d’estate”, organizzati da Confcommercio e Botteghe del centro, con una serata che ha confermato la rassegna come appuntamento tra i più amati dell’estate cremonese.

Il filo conduttore “Drive the Beat” ha trovato la sua forma perfetta sotto i riflettori di piazza Stradivari. Oltre quaranta Citroën 2CV radunate dal CAVEC – affiancate dalle storiche dell’Associazione Nino Previ di Soresina – hanno condiviso la scena con le Ferrari del Maranello Service e poi ancora tanto sport e divertimento per tutti.

Per chi cercava sapori, lo Street Food di largo Boccaccino ha servito birre artigianali, pesce fresco e specialità internazionali: sullo sfondo, il gruppo Alma de Fuego scaldava l’atmosfera latina; in via Solferino risuonavano le note swing e nei locali del centro live e dj-set.

E non è finita qui: pur avendo calato il sipario sul cartellone ufficiale, il 31 luglio arriverà uno “spin-off” interamente dedicato alla musica nei bar del centro. Un’ultima coda di festa che prolungherà di qualche nota la stagione dei giovedì d’estate.

