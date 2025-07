Protesta anti-russa ai Mondiali di scherma a Tbilisi

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Protesta anti-russa durante la sesta giornata dei Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Durante l’assalto della sciabolatrice Jana Karapetovna Egorjan, campionessa olimpica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, due ragazze ed un ragazzo hanno esibito sugli spalti un manifesto con la foto dell’eroe di guerra georgiano Giorgi Antsukhelidze con la scritta “Occupants are not welcome!” (Gli occupanti non sono i benvenuti). Immediato l’intervento della sicurezza, che ha trascinato fuori dal Tbilisi Sports Palace i tre giovani, poi identificati dalla polizia locale. La Fie, la federazione internazionale di scherma, ha scelto di far gareggiare russi e bielorussi, nonostante l’invasione dell’Ucraina, alle proprie manifestazioni con l’acronimo Ain (Atleti Individuali Neutrali).

