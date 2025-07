Dopo Nek Hits – Live 2025, il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, Nek Filippo Neviani da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa, con Nek Hits – European Tour, e farà tappa al Teatro Ponchielli di Cremona, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 21.

Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di Nek, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

Durante il tour, infatti, Nek ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Se io non avessi te, Unici, Sei grande, Se una regola c’è, la cover di Se telefonando, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora Sei solo tu, Uno di questi giorni, Ci sei tu e E da qui e tante, tante altre!

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album Nek, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera.

Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali Dalla Strada Al Palco, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero.

Nel 2022 è uscito l’album celebrativo 5030, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto Renganek insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti.

Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in una speciale edizione su vinile cristallo ed è stata lanciata su YouTube la miniserie Nek Hits, pensata per guidare i fan in un emozionante viaggio attraverso la sua carriera.

BIGLIETTI

Platea 68,70 Euro + prevendita

Palchi Centrali 62,61 Euro + prevendita (dal palco 8 al 13 Ordine – Sx e Dx di I II III ordine e palco reale)

Palchi Laterali 57,39 Euro + prevendita (dal palco 1 al 7 Ordine – Sx e Dx di I II III ordine)

Galleria Numerata 51,30 Euro + prevendita

Loggione Numerato 46,09 Euro + prevendita

La biglietteria del Teatro sarà aperta con orario continuato dalle 9.30 alle 13.30 sino a mercoledì 30 luglio. Dal 31 luglio sarà chiusa per ferie estive sino al 24 agosto. Riaprirà lunedì 25 agosto con orario estivo (9.30-13.30 in vigore sino al 29 agosto). Per ulteriori informazioni: biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata