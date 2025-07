Palermo Ladies Open, Francesca Jones regina del Country

PALERMO (ITALPRESS) – La britannica Francesca Jones ha vinto la 36esima edizione dei Palermo Ladies Open disputati nel capoluogo siciliano. E’ il secondo titolo della carriera che le vale un posto tra le prime 90 giocatrici del mondo. Nella finale disputata al Country, ha battuto in due set l’olandese Anouk Koevermans, sorpresa del torneo e n. 201 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti di gioco. Per il presidente del Country Time Club Giorgio Cammarata ed il direttore del torneo Oliviero Palma “il bilancio della manifestazione è assolutamente positivo. E’ stata l’edizione più seguita degli ultimi anni, con numeri record di presenze e visibilità” e questo permette di guardare con fiducia al futuro.

gm/gtr

(Fonte video: Palermo Ladies Open)