Proseguono anche oggi tra Grumello Cremonese e Pizzighettone le ricerche dell’uomo scomparso nel Lodigiano nei giorni scorsi. L’ultima cella del suo telefono è stata individuata infatti in quell’area, poi più nulla.

Una scomparsa che porta con sé un alone di mistero: insieme a lui ci sarebbe stato un amico, che è stato trovato sabato sera in stato confusionale e ferito, ma che non è stato in grado di fornire spiegazioni.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona, coadiuvate da colleghi di altri comandi di fuori provincia e dai volontari della Protezione Civile, stanno quindi scandagliando la zona, partendo dalla base operativa allestita nella zona della Fiera di Grumello, in via Roma.

Un coordinamento di forze importante, gestito dalla prefettura di Cremona, che dirige le operazioni in costante contatto con le pattuglie impiegate sul campo.

E’ stato altresì richiesto l’intervento dell’elicottero da Bergamo, per poter effettuare un controllo anche dall’alto. Le ricerche si concentrano soprattutto lungo l’Adda e il Serio Morto, e comunque in un’area di circa 17 chilometri. Trattandosi di una zona piuttosto impervia, le ricerche risultano particolarmente difficili.

Laura Bosio

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata