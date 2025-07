Si avvicina con entusiasmo la Nuova Stagione d’Opera 2025-2026 del Teatro Ponchielli di Cremona: un viaggio emozionante in cinque titoli che celebrano la passione, il coraggio, la follia e il sogno, sentimenti assoluti che solo l’Opera sa portare in scena con tanta forza e poesia. Un percorso intrecciato con il presente, che parla dell’umanità nella sua forma più universale.

Ad aprire la stagione sarà Carmen (3 e 5 ottobre) di Georges Bizet, un personaggio che infrange le regole, che sceglie di non appartenere, di amare e morire seguendo la propria volontà. Un’opera che oggi, in un mondo ancora attraversato da violenza e stereotipi, non smette di interrogarci.

L’amore, la speranza, l’illusione: la stagione prosegue con L’elisir d’amore (17 e 19 ottobre) di Gaetano Donizetti, un Elisir che è il bisogno umano di credere, una metafora della fede nei sentimenti più puri.

Nabucco (21 e 23 novembre) di Giuseppe Verdi è un capolavoro sull’esilio e l’oppressione, che vivremo coralmente come inno alla memoria, fondamento dell’identità. L’appartenenza, il confino interiore e geografico, qualcosa che parla con urgenza anche al nostro presente globale.

E’ il momento de I Puritani (4 e 6 dicembre) di Vincenzo Bellini: un tempo sospeso, rarefatto, dove la vocalità straordinaria ci trasporta nella profondità emotiva, tra amore, fragilità e follia. Lo sfondo della guerra civile non è che la manifestazione esteriore della vera battaglia di tutti noi, quella interiore.

A concludere la stagione, Don Quichotte (23 e 25 gennaio 2026) di Jules Massenet: un titolo raro e suggestivo, ispirato all’eroe sognatore di Cervantes. Una meditazione poetica sull’ideale, sull’età, sull’illusione. Il cavaliere errante è il simbolo dell’altissima dignità del Sogno. Chi oggi è il vero visionario?

Cinque titoli, cinque visioni del mondo. Un percorso tra emozioni intense, personaggi memorabili e scenari che parlano di noi, oggi come ieri. E sarà una bellezza rinnovata quella che accoglierà gli spettatori: la sala splenderà con il parquet levigato e le nuove poltrone. La disposizione della sala rimarrà invariata, solo la numerazione delle sedute sarà aggiornata per una fruizione più chiara e funzionale.

Una novità di quest’anno sarà l’orario domenicale posticipato alle 16, per favorire il pubblico della provincia e delle zone limitrofe al centro città una domenica in Teatro, immersi nella bellezza e nella grande musica.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Prelazione per gli ex abbonati aperta da lunedì 25 agosto; per i nuovi abbonati da lunedì 1 settembre.

Biglietti in vendita al botteghino da sabato 13 settembre, online dalla sera stessa (ore 18.30). I prezzi dell’abbonamento restano i medesimi del 2024:

Platea e palchi 60,00 Euro – rid 55,00 Euro per convenzionati e possessori di tessera Fai, Touring Club e Welcome Card, CartaEffe La Feltrinelli, giovani under 30, gruppi organizzati (superiori alle 15 persone);

Galleria 40 Euro – rid 35 Euro per convenzionati e possessori di tessera Fai, Touring Club e Welcome Card, CartaEffe La Feltrinelli, giovani under 30, gruppi organizzati (superiori alle 15 persone);

Loggione 22 Euro;

Biglietto studenti under 30 (posto unico numerato) 15 Euro.

La biglietteria del Teatro sarà chiusa per ferie dal 31 luglio al 24 agosto. Riaprirà il 25 agosto con il seguente orario dalle 9.30 alle 13.30 (orario estivo in vigore siano al 29 agosto). Dal primo settembre la biglietteria osserverà il consueto orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 e il sabato dalle ore 10 alle 13.

