È Danilo Fazio l’uomo di 40 anni trovato senza vita a bordo di un’auto la scorsa notte alle porte di Pizzighettone. Sul caso, che sta attirando l’attenzione anche dei media nazionali, lavorano le Forze dell’Ordine cremonesi e Lodigiane. L’uomo era residente a Codogno.

“Sicuramente è una vicenda che speriamo gli inquirenti, le Forze dell’ordine, chiariscano – ha dichiarato il sindaco di Codogno Francesco Passerini, raggiunto da CR1 . “Anche perché parliamo di notizie che non si vorrebbero mai leggere soprattutto quando si parla della morte di ragazzi giovani. La situazione è ancora da chiarire e speriamo venga fatta luce. Si spera anche di non vedere più, di non sentire più notizie di questo genere. La vittima era arrivata a Codogno da qualche anno, da Maleo”.

© Riproduzione riservata