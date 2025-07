È un mese a fumetti per i giovani e i giovanissimi partecipanti ai laboratori promossi dal Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, incontri settimanali per fasce d’età tenuti da Valeria Corradi dove le attività di disegno si ispirano alle discipline dell’atletica.

Dalla staffetta al salto in alto passando per la corsa ad ostacoli e il decathlon, ogni sport trasmette dei valori e attraverso questa iniziativa diventa una sfida creativa, nella quale i partecipanti sperimentano tecniche narrative e grafiche diverse.

Con spirito di squadra gli illustratori esordienti si mettono in gioco davanti a un foglio bianco, rafforzando o scoprendo una passione che potrebbe condurli a frequentare i corsi di fumetto erogati poi dall’autunno nella sede dell’Andrea Pazienza.

Gli ultimi appuntamenti dei laboratori estivi sono in programma mercoledì 30 luglio (per bambini da 6 a 11 anni) e giovedì 31 (per ragazzi da 12 a 18 anni), per informazioni su costi e iscrizione è possibile contattare il Centro Fumetto.

Il servizio di Federica Priori

