Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Matteo Gilberti. Qui trovate tutti i racconti.

«Lo scherzo è la più alta dimostrazione di intelligenza, disse Einstein. Non sopporto chi non ha senso dell’umorismo. Io darei la vita per uno scherzo ben riuscito!»

**********

E’ ancora buio alle quattro di mattina a dicembre. La città è avvolta nella nebbia e nel freddo umido, le strade sono deserte e i semafori lampeggiano. Solo Luigi è sveglio e cammina con le mani in tasca e la testa insaccata nella sciarpa verso l’edicola della stazione. Oggi è il suo trentunesimo compleanno, ma il padre non gli ha concesso di stare a casa a far nulla.

Continua qui…

© Riproduzione riservata