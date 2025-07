Moratti “Nel Piano Sanità di Forza Italia 10 mila medici in più”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto la creazione di 50 mila posti letto ospedalieri con una migliore integrazione fra ospedale e territorio, per una miglior presa in carico del paziente. Signica anche creare la possibilità di limitare il fenomeno delle barelle nei pronto soccorso e nelle corsie. Oltre a questo, come Forza Italia prevediamo l’assunzione di 10 mila medici in più e l’assunzione di 20 mila infermieri. Questo non è un libro dei sogni, abbiamo quantificato gli investimenti, al netto di quelli che sono già gli incrementi retributivi previsti nelle leggi di Bilancio. Totalmente il piano prevede 6 miliardi di euro, che pensiamo di spalmare 2 + 4 + 6”. Così l’europarlamentare Letizia Moratti, nel punto stampa organizzato alle Molinette di Torino, ha illustrato i punti principali del Piano Sanità di Forza Italia.

