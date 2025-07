Musetti-Duckworth oggi a Toronto: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo nel Masters 1000 di Toronto. Oggi, martedì 29 luglio, l’azzurro affronta al secondo turno del torneo canadese il qualificato James Duckworth. Lorenzo, testa di serie numero 3 del tabellone, cerca il riscatto dopo la sconfitta all’esordio nell’Atp 500 di Washington. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e in streaming.

Il match tra Musetti e Duckworth si giocherà sul Centre Court al termine della sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune, che aprirà il programma di giornata del Masters 1000 di Toronto a partire dalle ore 18:30. Inizio previsto, dunque, non prima delle 20 ora italiana. Tra i due c’è un solo precedente, vinto dall’australiano 6-3 3-6 6-3 al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2021.

Il match tra Musetti e Duckworth al Masters 1000 di Toronto sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport. Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv in streaming.