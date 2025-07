Tg Economia – 29/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– L’accordo sui dazi tiene banco in Europa, timori per il Made in Italy

– Pil, crescita uniforme tra le zone del Paese

– “Coltiva Italia”, un maxi piano per l’agricoltura

– Il fisco può estendere i controlli anche ai parenti

abr/azn

