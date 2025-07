Agrifood Magazine – 30/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– L’export agroalimentare dell’Ue raggiunge i 20 miliardi– Coltiva Italia, un maxi piano per l’agricoltura– Spighe Verdi 2025: crescono i Comuni virtuosi– Birra, vino e spirits, le tendenze dell’estate 2025

mgg/gtr/col