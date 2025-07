Fenerbahce-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Nuova amichevole per la Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri tornano in campo oggi, mercoledì 30 luglio, nel terzo test del loro precampionato contro il Fenerbahce di Mourinho – in diretta tv e streaming. In vista della prossima stagione la Lazio ha già sfidato la formazione Primavera, battuta 3-0 a Formello, e l’Avellino, neopromosso in Serie B, battuto 1-0 grazie al rigore nel finale di Guendouzi allo stadio ‘Stirpe’ di Frosinone.

Per la seconda parte della preparazione estiva la Lazio vola in Turchia per una mini tournée. La prima sfida avrà il sapore di ‘derby’: i biacocelesti affronteranno infatti il Fenerbahce di José Mourinho, allenatore della Roma protagonista di accese stracittadine, nel suo triennio giallorosso, proprio contro Sarri.

La sfida tra Fenerbahce e Lazio è in programma oggi, martedì 29 luglio, alle ore 19.30 al Fenerbahce Ulker Stadyumu di Istanbul. Ecco le probabili formazioni:

Fenerbahce (3-4-1-2): Egribayat; Akcicek, Soyuncu, Diego Carlos; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Under; Duran, En-Nesyri. All. Mourinho

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. All. Sarri

Fenerbahce-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn attraverso smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.