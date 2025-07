Sino al 14 agosto prossimo è ancora possibile iscriversi ad uno dei gruppi del progetto Flash dedicato all‘illustrazione. Per questa attività il partner di progetto è l’associazione Tapirulan, una delle realtà più significative in Italia. Sono previste 40 ore, metà dedicate alla formazione e metà alla progettazione di un evento culturale finale sul tema.

Durante la formazione sarà possibile conoscere e sperimentare alcune delle tecniche di base dell’illustrazione e durante la progettazione il gruppo lavorerà ad un’iniziativa espositiva o formativa che andrà ad aggiungersi a quelle pensate dagli altri gruppi. Sono già infatti al lavoro gruppi che riguardano argomenti espressivi come il fumetto o inerenti il patrimonio culturale come la memoria storica locale.

Flash (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub) è un progetto che si sta svolgendo a Cremona e si articola in percorsi laboratoriali e partecipativi aperti ai giovani e finalizzati alla realizzazione di eventi culturali pensati negli spazi del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, da realizzare nell’intero complesso di Palazzo Affaitati (che comprende anche Informagiovani, Museo Civico Ala Ponzone, Museo di Storia Naturale, Piccola Biblioteca e Biblioteca Statale).

Il progetto è tra i vincitori del bando “Giovani in Biblioteca”, a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando è stato promosso con l’obiettivo di essere strumento di attivazione e supporto per la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni formative e culturali.

La partecipazione alle attività del progetto, e in particolare al gruppo illustrazione, è libera e gratuita. In questa fase, è aperta ai giovani d’età compresa tra i 20 e i 35 anni. Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a: info@cfapaz.org.

© Riproduzione riservata