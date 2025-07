Gaza, flash mob Avs con striscione a Montecitorio: “Ipocrisia uccide come la fame”

(Adnkronos) – Flash mob dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra oggi a Montecitorio per richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno esposto uno striscione sulla facciata della Camera con la scritta: “L’ipocrisia uccide come la fame”. Un gesto simbolico per denunciare, spiegano, il silenzio e l’inazione della comunità internazionale di fronte alla tragedia in corso.