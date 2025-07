I Carabinieri sequestrano 2 leoni e 2 tigri in un circo di Brindisi

BRINDISI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Bari, nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della regolarità della detenzione degli animali pericolosi da parte dei circhi, hanno sequestrato due leoni e due tigri, tutti di giovane età, detenuti da una struttura circense nella provincia di Brindisi. Al momento del controllo, i militari hanno accertato la violazione della normativa che stabilisce il divieto ai circhi di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”, previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta del primo caso accertato in Italia dopo la legge dello scorso febbraio che ha reso operativo il divieto, già previsto dal 2022, ma rimasto inattuato in attesa dei decreti attuativi. Gli esemplari sequestrati saranno affidati a una struttura idonea che ne garantirà il relativo benessere, mentre il circense è stato denunciato.

(Fonte video: Carabinieri)