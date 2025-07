Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Lucrezia Bariselli. Qui trovate tutti i racconti.

La luce delle lampade a gas si stava affievolendo nel salotto. Isabelle, la padrona di casa, era seduta su una poltrona a leggere. Stava inserendo il segnalibro tra le pagine quando notò qualcosa a terra. Una carta da gioco, ma non faceva parte di nessuno dei mazzi che possedeva. Come poteva essere finita lì?

La voltò e la riconobbe: era una carta dei tarocchi. Quando era bambina sua madre, Edith, era profondamente affascinata dall’occulto. Spesso invitava medium e cartomanti durante le feste mentre Isabelle, nascosta dietro qualche mobile, passava il tempo a osservare tutto. Aveva sempre pensato a quelle serate come al periodo in cui il suo spirito scientifico si era imposto, quasi a contrastare le credenze materne.

