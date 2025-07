Da 90 a 130 posti, per un nuovo importante servizio offerto a ragazzi e famiglie.

Lavori in corso a San Bassano, dove si sta ampliando la mensa scolastica nello stabile vicino alle elementari e alle medie. A finanziare l’opera i fondi europei del PNRR per 300 mila euro, oltre ad altri 100 mila messi a disposizione dalle casse comunali.

“È stata demolita una parte che serviva da magazzino – commenta il sindaco Giuseppe Papa – e l’area diventerà la mensa di tutti i ragazzi di San Bassano: l’idea è quella di farli trovare, mangiare sano e farli abituare alle nostre tradizioni”.

“E’ ancora un cantiere, ma le aspettative sono ottime – prosegue – ci stanno lavorando dei tecnici professionisti e anche la ditta ci sta mettendo del suo per realizzare in tempi brevi l’opera, senza naturalmente tralasciare sicurezza e le giuste lavorazioni che vanno impostate in questi casi”.

Salvo imprevisti, la nuova mensa dovrebbe vedere la luce entro il prossimo ottobre, per essere così a disposizione dei giovani scolari.

Sempre nello stesso plesso, verso la fine dell’anno, al via anche i lavori di messa in sicurezza della palestra scolastica, vicino alle medie: in questo caso finanziare l’intervento, per quasi mezzo milione di euro, sarà il Comune di San Bassano.

Le varie classi degli istituti scolastici durante il periodo del cantiere non potranno gioco forza utilizzare lo stabile. Una soluzione è già però stata identificata.

“I ragazzi utilizzeranno il palazzetto dello sport – afferma Papa – dista solo 30 metri e, secondo me, per loro sarà una pacchia; si divertiranno un mondo”.

“Dispiace molto – conclude – per alcune associazioni oggi utilizzano la palestra nelle ore pomeridiane, ma attraverso le strutture di Cappella Cantone, di Grumello e in generale dei paesi limitrofi hanno trovato tutti una sistemazione. Noi pensiamo di partire con i lavori comunque non prima di dicembre: ci sono ancora da fare gli appalti e le varie assegnazioni”.

Andrea Colla

