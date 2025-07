Matteo Ricci interrogato dai pm: “Ribadita mia estraneità, torno a fare campagna elettorale”

(Adnkronos) – Lungo interrogatorio oggi, mercoledì 30 luglio, per Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra alla regione Marche. “Ho risposto a ogni domanda e ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti, anzi ho apportato un contributo ulteriore per l’accertamento della verità” ha detto, rispondendo ai giornalisti al termine del lungo interrogatorio sostenuto davanti alla pm Maria Letizia Fucci nell’ambito dell’inchiesta ‘Affidopoli’ della procura di Pesaro.

“Ringrazio i magistrati per il loro lavoro, sono molto sereno e determinato e adesso torno a fare quello ho sempre fatto: fare campagna elettorale tra la gente e per la gente”, ha concluso Ricci.