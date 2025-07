Mondiali nuoto Singapore, programma 31 luglio: orari e dove vedere italiani in tv

(Adnkronos) –

I Mondiali di nuoto 2025 di Singapore continuano a regalare spettacolo. Giovedì 31 luglio è il quinto giorno di gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Occhi puntati sulle batterie dei 100 stile libero donne, che vedranno in piscina Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci, e sui 200 dorso uomini con Thomas Ceccon e Christian Bacico, ma non solo. Ecco il programma del 31 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali 2025 di Singapore, con gli orari italiani.

Ecco il programma degli azzurri impegnati giovedì 31 luglio, ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, con le batterie che si svolgeranno nella notte:

04.02 100 stile libero donne – Batterie (Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci)

04.31 200 dorso uomini – Batterie (Thomas Ceccon, Christian Bacico)

04.53 200 rana donne – Batterie (Francesca Fangio, Lisa Angiolini)

05.12 200 rana uomini – Batterie (Cristian Mantegazza)

05.35 4×200 stile libero donne – Batterie (Italia)

Nella tarda mattinata italiana invece andranno in scena semifinali e finali:

13.02 200 farfalla donne – Finale

13.11 100 stile libero donne – Semifinali

13.23 200 misti uomini – Finale

13.32 100 stile libero – Finale

13.45 200 rana donne – Semifinali

14 50 dorso donne – Finale

14.13 200 rana uomini – Semifinali

14.31 200 dorso uomini – Semifinali

14.44 4×200 stile libero donne – Finale

Le gare di domani giovedì 31 luglio ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.