Pecoraro Scanio “Dopo 25 anni sempre mano dura contro gli incendiari”

ROMA (ITALPRESS) – “Mano dura con gli incendiari e tutela dei nostri boschi. Questo è lo slogan della campagna Stop Incendi Boschivi 2025, che assume un significato ancora più urgente in un anno in cui, nonostante le piogge, si sono verificati incendi drammatici – come quello che ha colpito la Sardegna – mettendo a serio rischio le bellezze naturali del nostro Paese”. A dichiararlo è Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, annunciando un evento che si terrà presso la sala Nassyria del Senato il 31 luglio, con la partecipazione dei Carabinieri Forestali, di Federparchi, delle Istituzioni e con la presenza del Ministro dell’Agricoltura, per ricordare un momento storico: l’introduzione, esattamente 25 anni fa, del reato di incendio boschivo nel Codice Penale italiano, voluto proprio da Pecoraro Scanio durante il suo mandato da ministro.

sat/mca1