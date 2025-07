Presentata nella mattinata di mercoledì la stagione di prosa del Teatro Ponchielli di Cremona, dal titolo Classici!?, alla presenza del neo-nominato sovrintendente, Andrea Nocerino, e Laura Seroni, curatrice della stagione.

L’inaugurazione è in calendario per il 26 novembre. Una dozzina di spettacoli in abbonamento e alcuni extra.

Tanti i nomi interessanti che calcheranno il palcoscenico del teatro, da Veltroni a Severgnini, passando per Claudio Bisio e Max Giusti. Spettacoli classici ma con uno sguardo all’innovazione; spazio anche ai giovani.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata