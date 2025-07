Un bronzo alle Olimpiadi o la Champions bianconera? Cerasuolo: “La Juve prima di tutto”

(Adnkronos) –

Un bronzo alle Olimpiadi o la Juventus che vince la Champions? Il dilemma, per alcuni, ha una risposta piuttosto semplice. Simone Cerasuolo, appena conquistato l’oro nei 50 rana, ha risposto a una particolare domanda: “Preferiresti vincere un bronzo, non l’oro, alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028 oppure che la Juventus vince la Champions League?”, “la Juve che vince la Champions, senza dubbio”, ha risposto il nuotatore ai microfoni di Sky Sport.

“Perché vuoi andare a prendere l’oro, giustamente, per il bronzo non firmi”, continua il giornalista, “no no, sempre Juventus. La Juve viene prima di tutto”, ribadisce Cerasuolo, che si rivela così un tifosissimo bianconero. Con l’oro conquistato a Singapore, in ogni caso, il 22enne di Imola è diventato il primo campione iridato italiano di sempre nella specialità dei 50 rana.

L’Italia festeggia invece la quinta medaglia di sempre nella rana dopo il bronzo di Domenico Fioravanti (Fukuoka 2001) e gli argenti di Fabio Scozzoli (Shanghai 2011) e Nicolò Martinenghi (Budapest 2022 e Doha 2024).