Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Anna Priori. Qui trovate tutti i racconti.

Il rumore delle madri che preparano il pranzo. Non si sente altro dalle finestre delle case: solo posate che urtano i piatti e il brusio delle televisioni accese.

La piazza è deserta per il troppo calore che si solleva a ondate dal cemento e oscilla a mezz’aria come avesse una sagoma e un paio d’ali. La ragazza sente il rivolo di sudore colarle sulla schiena, prova a staccare il vestito dalla pelle per far passare l’aria ma è uno sforzo inutile perché altre gocce stanno già scivolando dalle tempie, lungo il collo, nella fossa dei seni e giù a raccogliersi nella piccola pozza dell’ombelico. Vorrebbe essere bella, non con i capelli incollati alla fronte e gli aloni scuri che fanno appassire i fiori stampati sul vestito.

Continua qui…

© Riproduzione riservata