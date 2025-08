Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Monica Tosi. Qui trovate tutti i racconti.

Non riesco a credere a quello che è accaduto. Ma le gocce di sangue sulle scarpe, i leggings umidi e appiccicaticci non lasciano dubbi. Un dolore acuto alla testa mi fa sobbalzare a ogni movimento. Non so cosa ho fatto. Non ricordo. Ho dei flash, come scatti in sequenza ma la sequenza continua a cambiare. Ines riversa a terra. Io che corro giù dalle scale. Ma questo è stato dopo. Prima avevo suonato il campanello, la ruvidezza dell’ottone ossidato sotto le dita. Ho atteso che Ines venisse ad aprirmi. Invano. Si sentiva il suono ovattato di musica ad alto volume. Ho pensato di andarmene ma la porta ha improvvisamente ceduto.

