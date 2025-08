Napoli-Brest 1-2, Conte k.o. in amichevole: non basta Lucca

(Adnkronos) – Napoli sconfitto dal Brest che si impone per 2-1 nell’amichevole giocata oggi a Castel di Sangro. I francesi sono andati a segno nel primo tempo con la doppietta di Ajorque, in gol al 28′ con un tocco vincente su cross di Locko e al 33′ con una girata da distanza ravvicinata. Il Napoli, penalizzato da due distrazioni in difesa, fatica a produrre gioco e si fa vivo solo al 41′ con un’invenzione di De Bruyne: colpo di tacco e palo. Nella ripresa, il Napoli accorcia le distanze al 63′ con il neoentrato Lucca, a bersaglio con un destro da 10 metri. La formazione allenata da Conte preme ma non trova il pareggio nell’ultima mezz’ora: campioni d’Italia ko.