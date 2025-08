Leggi anche: 03 Ago 2025 Desalu è per la prima volta

campione italiano nei 100 metri

Storica doppietta di Fausto Desalu, casalasco delle Fiamme Gialle, ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera: a Caorle, lo sprinter, bissa il titolo tricolore dei 100 con l’oro nei 200.

Un risultato strepitoso che nell’albo italiano mancava dal 1987: l’ultimo a riuscire a conquistare il primo posto sia nei 100 che nei 200 era stato Pier Francesco Pavoni.

Desalu vince il secondo sprint in due giorni con il 20.66 (+1.2) dello stadio Chiggiato, un crono in parte condizionato da una partenza non fulminea. Il campione olimpico della staffetta di Tokyo resiste al rientro di Damiano Dentato (Studentesca Milardi Rieti) vice campione d’Italia con 20.80, ulteriore conferma della bontà della scelta di dedicarsi ai 200 metri. Terzo Filippo Cappelletti (Osa Saronno) con 20.85.

