Per la prima volta in carriera, il casalasco Fausto Eseosa Desalu vince i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, in corso a Caorle: l’atleta della Fiamme Gialle chiude la finale con un tempo di 10.30 (+1.0).

Il campione olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo 2020 ha recuperato da una partenza poco brillante e ha concluso con un arrivo serrato, assicurandosi la vittoria davanti ad Andrea Bernardi dell’Atletica Riccardi 1946 (10.35) e Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle (10.38).

Desalu, che aveva raggiunto un tempo di 10.25 al Roma Sprint Festival, sembra in forma per i Mondiali di Tokyo, in programma tra un mese e mezzo. È atteso un duello con Eric Marek, che ha recentemente ottenuto un tempo di 10.22 secondi, ma si è infortunato durante la finale.

Desalu gareggerà domenica agli Assoluti di Caorle anche nei 200 metri, dove ha recentemente ottenuto un tempo di 20.12 in Germania, avvicinandosi al suo obiettivo di raggiungere i 20 secondi. Dopo la dimostrazione di forza di sabato nei 100, il casalasco parte con i favori del pronostico.

© Riproduzione riservata