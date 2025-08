Emiliano “La Puglia non è indifferente al genocidio dei palestinesi”

BARI (ITALPRESS) – “Grande soddisfazione e grande orgoglio per questa società civile della Puglia e della città di Bari che non è indifferente al genocidio del popolo palestinese che è in corso”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine dell”incontro di questo pomeriggio a Bari con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati e autrice del libro “Quando il mondo dorme” (Rizzoli, 2025).

