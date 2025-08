Lookman, Percassi chiude all’Inter: “Accordo di non vestire un’altra maglia italiana”

(Adnkronos) –

Nuovo capitolo nella telenovela Ademola Lookman oggi, lunedì 4 agosto. L’attaccante nigeriano ha espresso il forte desiderio di essere ceduto all’Inter, ma l’Atalanta continua a fare muro, ritenendolo incedibile. Questa posizione ha fatto arenare la trattativa con i nerazzurri, che avevano offerto circa 45 milioni comprensivi di bonus a fronte di una richiesta di 50, e portato allo strappo del giocatore, che ha pubblicato una dura lettera sui propri canali social, chiedendo esplicitamente la cessione.

Proprio alla “promessa” invocata da Lookman, ha risposto l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi: “L’anno scorso, a fronte di un’offerta da 20 milioni da parte del Psg, il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva indicato: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall’Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società”.

Percassi, durante la conferenza stampa di presentazione di Marco Sportiello, che ritorna a Bergamo come secondo portiere, ha aggiunto: “Oggi la situazione è ben diversa. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere”.