Grave sinistro stradale nel pomeriggio, verso le 17, sulla strada sp 53 che conduce verso Lodi a Casaletto Ceredano. A scontrarsi una moto Suzuki condotta un uomo di 36 anni ed un’auto, una Mercedes condotta da un uomo di 56 anni.

Pare che la moto, in un tratto in curva, abbia tamponato l’auto che arrivava in direzione opposta, verso Crema.

L’impatto è stato tale che la moto si è spezzata letteralmente in due ed una parte di questa è finita nella corsia dove stava procedendo una Polo Volkswagen diretta verso Lodi. Fortunatamente illesi i due conducenti delle auto coinvolte.

Ad avere la peggio l’uomo in sella alla Suzuki. Le sue condizioni sono parse critiche tanto che è stato chiamato l’elisoccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Ad occuparsi dei rilievi e della dinamica dell’incidente la Polizia Stradale di Crema. I Vigili del Fuoco di Crema, intervenuti, hanno estratto la Mercedes dal campo, a lato della corsia, dove era finita, ribaltandosi, dopo lo scontro.

Riccardo Lionetto e Sabrina Grilli

