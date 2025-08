Un grande successo, numerico ma anche di divertimento, per il centro estivo alla Scuola Materna S. Giovanni di Croce Santo Spirito di Castelvetro Piacentino. Bimbi in azione (fino all’8 agosto) con giochi di gruppo “vintage” ma sempre attuali e divertenti. Da “rubabandiera” al tiro ai percorsi con i birilli. Infine bocce e freccette in formato baby.

Tutti elementi che hanno contribuito (insieme alla piscina una volta la settimana) al grande afflusso di presenze come comunica il presidente Pier Luigi Bricchi: “44 bimbi iscritti, una compresenza settimanale andata, in alcune settimane di luglio, sopra la trentina di frequenze” dice Bricchi ricordando (e ringraziando) la presenza delle tre maestre, la coordinatrice operativa del Centro Estivo Marina Barbieri, Serena Russo e Alice Brunetti, la cuoca Carmela Patto e l’addetta alla sanificazione Sabrina Botti, le responsabili organizzative del progetto, la maestra Barbara Ragozzino e Luisa Bonifazio. E i tantissimi volontari coordinati da Patrizia Beltrami.

© Riproduzione riservata