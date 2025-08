Sono 213 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, diffuse questa mattina e disponibili anche sul sito.

Il Centro per l’Impiego di Cremona segnala 97 posizioni aperte in diversi settori. In primo piano, numerose le richieste nel comparto sanitario e socio-assistenziale, con offerte per Oss, Asa, educatori e operatori sociali. Elevata anche la domanda nel settore tecnico e ingegneristico, che ricerca figure come project manager, ingegneri meccanici ed elettrici. Non mancano offerte per il comparto alimentare, manifatturiero, informatico e digitale: addetti al confezionamento e alla produzione, sviluppatori software e QA engineer.

Nel territorio cremasco si registrano, invece, 67 offerte, in gran parte rivolte a Oss e Asa per l’assistenza domiciliare, ma anche a operai e addetti alla produzione nel manifatturiero.

A Casalmaggiore si segnalano 18 posizioni aperte, soprattutto per figure di costumer service e assistenti sanitari. Il Centro per l’Impiego di Soresina propone 31 offerte, in particolare nei servizi sanitari e nel settore commerciale.

Infine, si promuove la partecipazione a percorsi gratuiti di formazione finanziati dal “Programma Gol“.

© Riproduzione riservata