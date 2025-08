Brasile, corre una gara ubriaco e in ciabatte. Premiato con una medaglia al traguardo

(Adnkronos) – La storia ha presto fatto il giro dei social. In Brasile, un uomo ubriaco ha preso parte a una corsa in ciabatte insieme a centinaia di runner. Isaque, questo il suo nome, è uscito da un bar e si è aggregato a una gara podistica in partenza a Parà (nel nord del Paese). Senza allenamento, ma solo con tanta voglia di smaltire… la sbornia. Qualche video, corredato da interviste di rito, testimonia l’impresa curiosa.

La vicenda risale al 27 luglio. Isaque è ubriaco, esce barcollando da un bar, vede la corsa e va alla partenza. Poi, segue il trambusto e scatta insieme ai partecipanti. Il fatto sorprendente? È riuscito a mantenere un ritmo più o meno costante per tutto il percorso (lungo circa 8 km), venendo poi premiato dall’organizzazione con una medaglia apposta per lui.

“Stavo bevendo – ha raccontato ai media locali – e a un certo punto è spuntata l’alba e sono andato a fare un giro in piazza. Ho visto una folla e ho deciso di correre per vedere se mi sarebbe passata la sbornia”. Strano, ma vero. Isaque ha in seguito raccontato di avere problemi di alcolismo.

“Il mio sogno è uscire da questa dipendenza, trovare un lavoro e avere una famiglia e degli amici che mi aiutino. D’ora in poi voglio stare meglio”. La corsa potrà fare la differenza.