Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Rosaria De Caro. Qui trovate tutti i racconti.

Era una bellissima giornata, perfetta per una gita domenicale. Gisèle si stava preparando, aveva deciso con Pierre di trascorrere qualche ora in totale relax. «Vedrai» aveva detto Pierre «il Greenway del Lago di Como è spettacolare, ti piacerà».

Pierre era andato a fare il pieno mentre Gisèle si stava preparando. Nell’attesa dell’arrivo di Pierre, Gisèle ricevette una telefonata da numero privato; in genere non rispondeva agli anonimi, odiava le telefonate che la inchiodavano con proposte commerciali non richieste e aggressive. A quella telefonata però aveva risposto, come se avesse percepito che questa volta non si sarebbe trattato di un presunto spammer.

«Pronto, mi dica».

«Ciao Gisèle» disse una voce maschile «come stai? Spero di non disturbarti e ti prego di non riattaccare» ma lei aveva riconosciuto la voce e non aveva saputo fare altro che chiudere in malo modo.

