La meditazione pratica millenaria per coltivare la calma

MILANO (ITALPRESS) – “Per me la meditazione è coltivare calma, tranquillità e pace nella propria vita e nella mente, imparando a fermare il corpo e ascoltarsi in un mondo che va sempre più veloce e ci trascina con sé: siamo sovraccarichi di pensieri, cose da fare e stress, questo può rovinare la nostra salute e la meditazione ci aiuta tantissimo in questo senso”. Così Maddalena Mazzoli, scrittrice ed esperta di meditazione, intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

