Sinner e l’esordio a Cincinnati: quando gioca, avversario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati, ma quando gioca? Il tennista azzurro rientra nel circuito dopo il trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz in quattro set, e il forfait del Masters 1000 di Toronto, iniziando così ufficialmente l’ultima parte di stagione sul cemento, la sua superficie preferita. Il torneo è preparatorio all’ultimo Slam dell’anno, gli US Open, che Sinner affronterà da campione in carica.

Sinner, grazie al primo posto nel ranking Atp, ha ottenuto un ‘Bye’ al primo turno, volando così di diritto al secondo. Il match d’esordio dell’azzurro a Cincinnati è in programma quindi per sabato 9 agosto oppure per domenica 10, con orario ancora da definire. L’avversario potrebbe essere il ceco Vit Kopriva, numero 78 del mondo, oppure un qualificato o un lucky loser.

Il percorso ipotetico del campione altoatesino prevederebbe al terzo turno l’emergente canadese Diallo, 30esima testa di serie, agli ottavi il ceco Machac, 19esima testa di serie, o lo statunitense Paul, 13esima testa di serie, mentre nei quarti la possibile sfida tricolore con Musetti, ottava testa di serie. Possibile semifinale contro uno tra Rune e Fritz, mentre lo scontro con Alcaraz, così come quello con Zverev, potrà avvenire solo in finale.

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.