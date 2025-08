Tg Economia – 6/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Via libera Cipess, il Ponte sullo Stretto entra nella fase operativa

– Produzione industriale ancora a rilento

– Scuola, via libera all’assunzione di 49 mila docenti

– In arrivo un nuovo piano contro l’evasione fiscale

abr/gsl

