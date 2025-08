Via libera Cipess, il Ponte sullo Stretto entra nella fase operativa

ROMA (ITALPRESS) – Il Ponte sullo Stretto di Messina entra ufficialmente nella fase operativa: il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ha infatti approvato il Progetto Definitivo del Ponte, insieme a una serie di opere complementari strategiche per il territorio. La delibera del Cipess segue la firma dell’Atto Aggiuntivo al Contratto tra la Società Concessionaria Stretto di Messina e il Contraente Generale Eurolink, guidato da Webuild, per un valore di 10,6 miliardi di euro.

Il progetto, che verrà eseguito da Webuild, prevede la costruzione di un Ponte dalla lunghezza complessiva di 3.666 metri, con una campata centrale sospesa di 3.300 metri, che lo renderà il ponte sospeso con la campata unica più lunga al mondo.

