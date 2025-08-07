Ultime News

7 Ago 2025 Cremona-Mantova, dietro all'offerta
il colosso delle costruzioni Cmb
7 Ago 2025 DLF, i soci chiedono chiarezza
su futuro e uscita Assocanottieri
7 Ago 2025 Il cremonese Michele Lombardi nel
cast musicale di Sarabanda
7 Ago 2025 Cremona Summer Festival: Gran Galà
Lirico dell'Orchestra Miskolc Symphony
7 Ago 2025 Centropadane Eng srl, FDI: "Stop
polemiche, pensare a ruolo società"
Nazionali

Caso Almasri, Nordio: “Solo mie le decisioni ministeriali”

(Adnkronos) – “Dopo una continua, pubblica e ininterrotta diffusione di notizie sul ruolo della mia capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, ho letto la motivazione del tribunale dei ministri e le illazioni che ne hanno tratto alcuni giornali. Come la presidente Meloni ha ritenuto surreale che i suoi ministri abbiano agito senza il suo consenso, così anch’io ritengo puerile ipotizzare che il mio capo di gabinetto abbia agito in autonomia. Ribadisco che tutte, assolutamente tutte le sue azioni sono state esecutive dei miei ordini, di cui ovviamente mi assumo la responsabilità politica e giuridica”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.  

“La sola ipotesi, che ho appreso con raccapriccio, che un’eventuale incriminazione della mia collaboratrice sia un escamotage per attribuire alla giurisdizione penale un compito che ora è squisitamente parlamentare mi fa inorridire, perché costituirebbe una strumentalizzazione politica della giustizia – conclude il ministro -. Mi auguro che queste insinuazioni finiscano, e che il Parlamento, secondo la legge costituzionale, si pronunci definitivamente sul ruolo del mio ministero, di cui, ripeto, sono l’unico e responsabile capo”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...